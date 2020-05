Coronavirus: caso sospetto in paziente P.soccorso Sassari

E' scattato l'allarme al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari per una paziente arrivata in ambulanza con sospetto ictus e risultata positiva al covid-19 a un primo tampone e poi negativa al secondo. Secondo quanto riferisce il direttore del Pronto soccorso, Mario Oppes, la paziente "è arrivata in gravi condizioni, con codice rosso per sospetto ictus, al Pronto soccorso dell'Aou di Sassari trasportata dal 118 e asintomatica per patologia respiratoria e febbre. Non c'erano sintomi che la facessero rientrare nei criteri di caso sospetto così come previsto dalla check list triage, in uso al Pronto Soccorso. È per questo motivo che è stato seguito il percorso non infetti", precisa il dirigente medico.

"La donna, dopo la consulenza del medico della Stroke Unit, è stata sottoposta a Tc e ad angioTc Tsa in Radiologia, per poi essere ricoverata nel reparto Stroke Unit. Durante tutto questo percorso assistenziale sono state adottate le misure precauzionali e l'utilizzo di protezioni individuali da parte di tutto il personale. Inoltre la paziente, già dall'arrivo, indossava una mascherina chirurgica; è stata attuata la sanificazione in Pronto soccorso e in Radiologia, così come avviene, più volte al giorno, quotidianamente. Il pronto soccorso non ha mai interrotto l'attività".

Ulteriori informazioni su quanto accaduto arrivano dal direttore della Stroke unit, Antonio Manca: "all'ingresso in reparto la paziente, sempre sulla barella del Pronto soccorso, è stata fatta entrare nella sala posta immediatamente subito dopo la porta di ingresso, adibita ai pazienti provenienti da percorso pulito ma con tampone naso-faringeo in corso. La signora non è mai entrata nell'open space, dove ci sono gli altri ricoverati. È stata sottoposta a tampone naso-faringeo e contemporaneamente a esami doppler transcranico e a trattamento fibrinolitico endovena".

Nel pomeriggio di ieri, quando è stata comunicata la positività del primo tampone naso faringeo è stata trasferita nel reparto Covid+ della clinica di Malattie infettive, dove si trova attualmente. Ieri sera l'esito del secondo tampone ha dato esito negativo, oggi verrà ripetuto ancora insieme agli esami sierologici. Tutti gli operatori sanitari intervenuti ed entrati in contatto con la paziente saranno sottoposti a test Pcr.