Cornavirus: sindaco Macomer, difficile riaprire senza avere Rt

(ANSA) - NUORO, 09 MAG - La possibilità che a Macomer lunedì riaprano le attività dei servizi alle persone, come parrucchieri, estetisti e tatuatori e i negozi di abbigliamento e di calzature, sono ridotte al lumicino. I motivi li spiega il sindaco Antonio Onorato Succu che stamattina ha riunito il Coc in seguito al primo caso di positività al coronvaris di un operatore sanitario. "Siamo in gravissima difficoltà - dice all'ANSA Succu - Intanto perché l'indice Rt annunciato dalla Regione per questa città non ci è stato ancora fornito, poi perché siamo in attesa che l'Inail ci dia le linee guida per i dispositivi di protezione individuali e sanificazioni. Non ultimo perché la nostra situazione è resa ancora più difficile dal nuovo positivo e dalla valutazioni di altri tamponi che ci devono fornire risultati entro qualche ora. Aprire con queste incertezze - conclude Succu - non credo sia possibile".

Nei giorni scorsi il sindaco si era reso disponibile alla riapertura dopo il flash mob con i titolari dei saloni di bellezza, ama aveva chiarito che il tutto era subordinato all'indice di contagio che, secondo l'ordinanza regionale, deve essere uguale o minore a 0,5. (ANSA).