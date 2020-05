Carloforte,negozi e centri estetici rialzano serrande

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAG - Carloforte da lunedì entra a pieno titolo nella Fase 2. Il sindaco, Salvatore Puggioni, infatti ha firmato le ordinanze che riaprono i negozi per la vendita al dettaglio come quelli di abbigliamento, calzature, profumerie, gioiellerie, articoli da regalo, vendita mobili e comunque tutti quelli inseriti nel Codice Ateco 47.1. Riaprono anche tutte le attività legate ai servizi alla persona come parrucchieri, estetisti e tatuatori. Tra le regole da seguire il distanziamento personale e il divieto di assembramento e, nei negozi, obbligo di mascherine e preferibilmente di guanti. Ai titolari spetta poi la sanificazione dei negozi e dei prodotti, ma dovranno anche mettere a disposizione dei clienti igienizzatori delle mani. L'accesso alle attività di servizi alla persona sarà consentito solo su appuntamento e dopo ogni servizio le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere igienizzati. Resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti. "La nostra isola non ha registrato alcun contagio - sottolinea Puggioni - pertanto siamo nelle condizioni di poter riaprire prestando sempre la massima attenzione e monitorando costantemente la situazione". (ANSA).