Alghero dice no a riapertura anticipata negozi

Come Sassari e Porto Torres, anche Alghero sceglie la linea della prudenza: nessuna riapertura anticipata dei negozi. Il sindaco, Mario Conoci, non ha autorizzato per lunedì 11 l'apertura delle attività commerciali previste dall'ordinanza regionale. Parrucchieri, estetisti, negozi di abbigliamento e calzature, e tutte le altre attività non essenziali dovranno tenere le saracinesche abbassate e pazientare almeno un'altra settimana.

"Si rende necessario valutare ancora con attenzione la decisione sulle riaperture - spiega l'amministrazione - Alghero ha una situazione altamente confortante dal punto di vista sanitario, oggi il numero di contagi si è ridotto a soli 3 casi, ma è opportuno che vengano fatte ulteriori valutazioni anche su base territoriale, tenuto conto della situazione della vicina Sassari. Capiamo che ci sia attesa, e che le attività economiche indicate nell'ordinanza regionale possano già prepararsi per la riapertura, ma oggi è nostro dovere fare una valutazione ulteriore per poterlo fare in sicurezza". Per il sindaco, Mario Conoci," questa valutazione è stata fatta insieme ai sindaci di Nuoro e Oristano, città con un numero di abitanti analogo a quello di Alghero, e dopo la decisione della città metropolitana di Cagliari di non riaprire lunedì e della impossibilità di apertura della città di Sassari. Con il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e di Oristano Andrea Lutzu abbiamo ritenuto opportuno assumere una linea comune".