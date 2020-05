Vela: Perini navi cup rinviata al 2021

Rinviata al 2021 l'ottava edizione della Perini navi Cup che era in programma in Costa Smeralda, in Sardegna, dal 16 al 19 settembre prossimi. La decisione, spiega il cantiere navale di Viareggio (Lucca), impegnato nella progettazione e costruzione di navi a vela e a motore, "si è resa necessaria a causa del protrarsi dell'emergenza Covid-19 e della sua espansione in tutti i Paesi del mondo". La regata, riservata agli yacht a vela Perini, si terrà dal 15 al 18 settembre 2021 a Porto Cervo e sarà come di consueto, si spiega, organizzata in collaborazione con lo Yacht club Costa Smeralda.

"Riteniamo che posticipare la Perini navi Cup al 2021 sia al momento, seppur con grande dispiacere, la scelta più corretta- dichiara Lamberto Tacoli, presidente e ad di Perini navi -.

Desideriamo ringraziare gli armatori, i partner, lo Yacht club Costa Smeralda e tutti gli amici che avevano già confermato la loro adesione. A tutti diamo appuntamento all'anno prossimo, per una Perini navi Cup colma di gioia ed entusiasmo".