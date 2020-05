Lutto nel mondo politico sardo, scomparso Simone Atzeni

Lutto nel mondo della politica sarda: è scomparso all'età di 47 anni Simone Atzeni, candidato del centro sinistra con il partito socialista per le primarie della coalizione di centrosinistra in vista delle regionali del 2014. Malato da tempo, Atzeni, era nello staff dell'assessora dell'industria Maria Grazia Piras nella giunta Pigliaru.

Molte le testimonianze di cordoglio sui social. "Tutti eravamo convinti - scrive Franco Marras, ai tempi della giunta Pigliaru nel gruppo di lavoro dell'assessorato ai trasporti - che la sua voglia di vivere, la sua passione civile e politica, il suo entusiasmo avrebbe vinto. Una bella persona, una fortuna averlo incontrato, un arricchimento aver potuto condividere un tratto di strada insieme".

Atzeni, economista e consulente pubblico, si era laureato a Cagliari nel 1999 con una tesi sui Sistemi produttivi locali del turismo. Dopo la laurea ho collaborato per qualche tempo con l'istituto di ricerca Crenos e poi, dopo una serie di esperienze come consulente e libero professionista nel 2006 è stato nominato direttore dell' Area Marina Villasimius. Poi la pubblicazione di un libro, Economia della Morale (Gia Editrice 2008). Dal 2009 l'impegno in politica con il Partito Socialista.