Solinas, su scali sardi si riparte da voli privati

La data di riapertura del traffico passeggeri da e per la Sardegna sarà decisa e comunicata la prossima settimana. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas durante il punto stampa. Il governatore ha ribadito che il riavvio avverrà in due fasi. In una prima che durerà fino a tutto maggio ripartirà l'aviazione privata. "Ha numeri molto più contenuti e ci consentirà di sperimentare il sistema di controlli su un afflusso ridotto, di verificare i tempi di attesa su eventuali test da fare in aeroporto e sulla individuazione di aree grigie in cui far sostare i passeggeri in attesa dell'esito", ha siegato. Insomma, "sarà una opportunità importante di affinare il sistema dei controlli in vista delle riapertura dell'aviazione civile nel suo complesso".