Fase 2: 65% degli artigiani preoccupato per crisi economica

(ANSA) - CAGLIARI, 08 MAG - Il 65% degli artigiani sardi è molto preoccupato per la crisi economica legata all'emergenza coronavirus, solo una piccola percentuale (2,1%) guarda al futuro con ottimismo. E le imprese sarde giudicano poco chiare e di difficile applicazione le misure di distanziamento sociale imposte dal Governo (pur ritenute necessarie ed efficaci) e reputano gli interventi a favore dell'economia insufficienti. Il 47% condivide comunque la scelta di ripartire con gradualità. E' quanto emerge da un'indagine della Cna nazionale - effettuata tra il 20 e il 26 aprile scorsi su un campione complessivo di 14 mila imprese italiane - che ha registrato la partecipazione di 239 imprese sarde rappresentative dell'intero sistema dell'artigianato e delle micro e piccole imprese.

Secondo Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale della Cna Sardegna "per ridurre gli effetti disastrosi provocati dalla pandemia, - 9,6% la contrazione del Pil attesa, è urgente aprire da subito il cantiere della ricostruzione". E' necessario - spiegano - ora uno sforzo congiunto delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali per un programma di ricostruzione economica che definisca quantità, procedure e modalità di allocazione delle risorse disponibili.

Il 71,1% delle imprese isolane- si legge nel report- ha interrotto l'attività dopo il 23 marzo E il 72,4% delle imprese con dipendenti ha chiesto ammortizzatori sociali (59,5% per sospensione a zero ore), in particolare nel manifatturiero: moda (50,0%), produzione (72,7%), legno e arredo (86,4%), servizi per la persona (100%).

Il 51,3% delle pmi sarde rischia una importante perdita di clienti Le maggiori perdite di fatturato sono previste dalle imprese turistiche (-70/80% in un anno). Nella moda si teme un calo del -50%. Il 50,8% delle imprese si è dotato dei dispositivi e delle misure di sicurezza imposte dal Governo per riprendere l'attività. Il 25,9% non si sta ancora adeguando, il restante 23,4% non sa come procedere. Per il futuro pensando agli ambiti su cui investire, l'81,3% degli imprenditori converge sulla sicurezza. Solo l'8,7% delle imprese ritiene che l'economia debba ripartire immediatamente di fronte ad una nuova ondata di contagi. (ANSA).