Camion perde cassone, tragedia sfiorata in centro a Cagliari

Tragedia sfiorata in pieno centro a Cagliari. Da un camion si è sganciato un gigantesco cassone che è finito sulla strada, rischiando di travolgere gli automobilisti, i passanti e il dipendente di un distributore di benzina. L'incidente è avvenuto in piazza Deffenu, a pochi metri dal Consiglio regionale. Il camion stava procedendo in direzione del molo Ichnusa quando, nell'imboccare una curva, ha perso il cassone metallico che è piombato sulla carreggiata, sfiorando il benzinaio dell'impianto davanti alla darsena. Il conducente del mezzo pesante si è subito fermato. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale che ora si stanno occupando dei rilievi e di regolare il traffico verso via Roma.