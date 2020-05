Vela: i segreti degli Oceani nel libro di Gaetano Mura

Conosce la quarantena "da mare" molto prima del Covid 19. Perché ha navigato per mesi da solo negli oceani di tutto il mondo in piccole imbarcazioni. Le storie da "marinaio" della vela di Gaetano Mura ora sono in libreria con il romanzo: "Le sirene hanno smesso di cantare", edizioni il Maestrale.

Non necessariamente da solo: Mura ha anche partecipato in equipaggio , facendo gioco di squadra, alle più prestigiose regate internazionali. Nelle 200 pagine del libro c'è il mare di Sardegna, c'è il Mediterraneo e ci sono gli Oceani: dall'Atlantico all'Indiano, distese d'infinito orizzontale che Mura ha conosciuto come pescatore, come imprenditore turistico a vela, il primo del Golfo di Orosei e davanti al suo mare di Cala Gonone.

In questo racconto lungo i 50 anni di vita dell'autore non poteva mancare il racconto della traversata transoceanica su un guscio di noce (solo 6,50 metri) della Mini Transat nel 2009. Gioie e dolori. Sentimenti presenti anche nel racconto dedicato alla regata transoceanica Jacques Vabre e al tentativo di Giro del Mondo in solitaria con il class 40 Italia. Il mare di Gaetano Mura non è solo quello delle regate e delle competizioni veliche.

"Il mare - racconta l'autore - mi ha sempre dato la certezza di essere nato per qualcosa. Al mare devo tutto, anche le mie più grandi debolezze". Amore incondizionato. Il libro ricorre al lessico della vela, della nautica, del marinaio. Ma per facilitare la lettura e introdurre il lettore profano al mondo della navigazione è presente un glossario che spiega i termini tecnici utilizzati. Il libro è distribuito da oggi nelle librerie della Sardegna, dal 12 maggio parte la distribuzione nazionale e si può acquistare, anche in formato ebook, in tutte le librerie on line.