Progetti tecnologici per le nuove vacanze

Una maratona informatica virtuale organizzata dal CRS4 per la promozione e il rilancio del turismo sostenibile. Magari con nuovi pacchetti escursionistici oppure con una app che renda più interattiva l'esperienza di viaggio. Si chiama TrHack your Tour l'iniziativa promossa del Centro di ricerca della Sardegna, in collaborazione con Open Campus, nell'ambito del progetto Intense - Itinerari Turistici Sostenibili. Sarà tutto online, dal 25 al 29 maggio. Obiettivo: sviluppare idee innovative per la promozione e il rilancio del turismo sostenibile attualmente in crisi a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'iniziativa è gratuita e si rivolge a studenti di informatica e ingegneria, imprenditori, operatori del turismo e creativi (sviluppatori, programmatori, grafici, makers). "Nonostante sia difficile prevedere ora come e quando il paese ritornerà ad una graduale normalità - commenta la ricercatrice Eva Lorrai, responsabile per il CRS4 del progetto Intense - in che modo potremo 'fare turismo' una volta finita l'emergenza?.

Se pensiamo, ad esempio, come sono cambiate le abitudini delle persone e alle limitazioni degli spostamenti per prevenire il contagio, come possiamo immaginare di programmare le vacanze nei prossimi mesi? Probabilmente saremo più propensi a scegliere destinazioni in territori di prossimità, limitrofi alla propria residenza, oppure privilegeremo mete meno note e affollate".

I partecipanti potranno scegliere di cimentarsi in una sfida tecnologica, sviluppando un'applicazione per smartphone che estenda le funzionalità della piattaforma SIN2, progettata dal Crs4 all'interno del progetto e realizzata dalla società Net7, oppure potranno elaborare nuove proposte turistiche per la promozione di attività e di servizi di prossimità che si integrino con i tracciati dell'itinerario Intense, nei territori delle regioni Paca (Provenza-Alpi-Costa Azzurra), Liguria, Toscana, Corsica e Sardegna.