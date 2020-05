Crisi spettacolo,Biancareddu "da Regione sostegno a settore"

L'attivazione, entro il 20 maggio, di un Tavolo di confronto con le diverse organizzazioni dello spettacolo e con i sindacati è stata sollecitata dall'assessore regionale della Cultura e dello Spettacolo Andrea Biancareddu, a sostegno della crisi determinata dall'emergenza coronavirus. "Ribadisco la mia volontà e quella del Presidente Solinas di venire incontro alle esigenze ed ai problemi del settore dello spettacolo dal vivo, vista l'eccezionalità del momento che stiamo vivendo.

E' necessario uno studio più approfondito anche attraverso un confronto con i portatori d'interesse, a tutela dei livelli occupazionali così da garantire la continuità lavorativa di tutti gli artisti, tecnici e personale amministrativo. L'amministrazione regionale - sottolinea Biancareddu - sta valutando scelte e percorsi che producano, con immediatezza, effetti positivi su tutti i comparti produttivi.

Lo spettacolo dal vivo è uno di questi. In tale ottica, dopo aver esaminato con attenzione le legittime richieste pervenutemi e dopo essermi consultato con gli uffici preposti, sono già state individuate subito delle soluzioni che hanno consentito la rapida erogazione dei saldi sull'attività dell'anno 2019".

Per l'anno 2020 sono già stati stanziati 7 milioni di euro e vi sarà un incremento negli esercizi 2021 e 2022. In questa fase, per l'esponente della Giunta Solinas, è vitale poi garantire liquidità alle imprese del settore e per questo è fondamentale attivare ogni forma di semplificazione burocratica anche in deroga alle consuete procedure per garantire l'erogazione urgente dei contributi relativi all'anticipazione per i progetti avviati nel 2020.