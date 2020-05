Branco di delfini a caccia, spettacolo in banchina a Cagliari

Un branco di delfini che banchetta a pochi centimetri dalla banchina del porto, giocando e rotolandosi tra le prede sotto gli occhi di quei pochi fortunati che in quel momento passeggiavano nell'area del molo Ichnusa di Cagliari. È accaduto il 5 maggio, all'indomani dell'inizio della Fase 2, con i cittadini del capoluogo sardo che hanno ricominciato a vivere, avendo la possibilità di spostarsi almeno per le attività sportive.

Di sicuro i delfini questo non lo sapevano: loro si erano già riappropriati degli spazi in mare lasciati liberi da imbarcazioni e pescatori, tutti bloccati per la pandemia. Lo spettacolo è stato unico e irripetibile: setto o otto delfini, anche cuccioli, a caccia di muggini accanto alla banchina del molo Ichunusa.

"Sono rimasti lì almeno quindici minuti - racconta all'ANSA Alessandro Liori, autore del videorealizzato con il suo cellulare diventato subito virale sui social - ero uscito per una passeggiata in bicicletta, la prendevo per la prima volta dall'inizio della pandemia. Ho notato i gabbiani in cielo che si avvicinavano alla banchina e ho capito che c'erano dei delfini. Mi era già capitato di avvistarli e fillmarli vicino al porto".

Però - confessa - non ne avevo mai visti tanti tutti assieme e mai così vicini alla banchina. Loro si sono accorti della presenza dell'uomo, ma a differenza di altre volte non si sono allontanati. Anzi, più volte hanno inseguito il banco di muggini rotolandosi tra le prede come per giocare, poi, probabilmete sazi del lauto banchetto, sono tornati in mare aperto".