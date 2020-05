Aeroporto Alghero: nel 2019 utili in aumento del 63%

(ANSA) - ALGHERO, 07 MAG - Una crescita degli utili rispetto al 2018 del 63%, pari a 1 milione e 600mila euro, un incremento del 66% degli investimenti, arrivati a quota 2 milioni e 100mila euro, ricavi cresciuti del 5%, per un ammontare di 17 milioni e 400mila euro, margine operativo lordo di 2 milioni e 400mila euro, con un aumentato del 60%, e una espansione del 170%, pari a 1milione e mezzo di euro, dell'Ebitda (acronimo inglese che indica l'utile al lordo delle imposte sugli interessi di ammortamento). Sono i numeri del bilancio di esercizio per il 2019 approvato dall'assemblea degli azionisti di Sogeaal, la società che gestisce l'aeroporto di Alghero.

Il segno positivo davanti a tutte le voci di bilancio è frutto "dell'incremento dei ricavi caratteristici, a fronte del mantenimento dei costi operativi, nel loro complesso, sui livelli del precedente esercizio", spiega Sogeaal, la cui soddisfazione si sostanzia senz'altro nei 600mila euro di utile in più rispetto al 2018, ma anche con i dati sul traffico aereo, importanti quanto i conti e a questi strettamente collegati.

Nel 2019 l'aeroporto internazionale "Riviera del corallo" ha servito 1.390.379 passeggeri, con un incremento di 25mila e 250 unità, pari al 2%, rispetto al 2018. "Il trend di crescita è riconducibile principalmente all'aumento del traffico passeggeri sul comparto nazionale", sottolineano dalla società di gestione, indicando un incremento pari a 29mila passeggeri, 3% in più in un anno. È cresciuta la continuità territoriale, si è estesa e si è potenziata l'operatività di easyJet ed è aumentata la frequenza di destinazioni storicamente operate da Ryanair. Il traffico internazionale registra una diminuzione di 3757 passeggeri, principalmente attribuibile a una riduzione dei passeggeri in transito.

Anche Alghero oggi fa i conti con la crisi economica post-pandemica, che è costata a Sogeaal un trend negativo del 41% rispetto al 2019. In aprile il traffico aereo si è completamente annullato e il management della società è concentrato sulla ripresa in sicurezza, motivo per cui l'assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare a riserva l'intero utile d'esercizio. (ANSA).