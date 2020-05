Sider Alloys: Mise convoca videoconferenza per il 12 maggio

Mentre sembra sempre più vicina la firma sul contratto per la fornitura di energia per i prossimi cinque anni, anche se resta da superare lo scoglio sul prezzo, la ripartenza della fabbrica di alluminio della Sider Alloys a Portovesme resta nell'agenda politica del Governo. Il ministero dello sviluppo economico ha convocato, infatti, una videoconferenza per martedì 12 maggio alle 10 con Regione Sardegna, Invitalia, azienda e sindacati dei metalmeccanici.

La convocazione di un tavolo per discutere del riavvio dello stabilimento del Sud Sardegna, era stata una richiesta avanzata dai sindacati che sollecitano di conoscere i dettagli del piano industriale e i tempi e i modi per dare il via alle operazioni di revamping dello smelter e consentire ai lavoratori di ricominciare a lavorare.