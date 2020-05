Pd a Solinas, fondo perduto o non collaboriamo più

Ultimatum del Pd a Solinas sulla gestione dell'emergenza Covid dal punto di vista delle misure economiche. "La Giunta approvi immediatamente la nostra proposta sul contributo a fondo perduto per le imprese, in caso contrario - scrivono in una nota i consiglieri dem - siamo pronti a interrompere la collaborazione che ha consentito al presidente della Regione e alla maggioranza di approvare con tempestività tutti i provvedimenti connessi all'emergenza, e soprattutto la legge di stabilità e il bilancio 2020".

I democratici invitano Solinas "ad abbandonare questa insopportabile propaganda salviniana che rischia di far pagare ai sardi un prezzo altissimo". Il riferimento è alla questione sollevata dall'assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino, sul fatto che il Governo destinerà solo 150 milioni alla Sardegna per l'emergenza. "Se proprio si deve occupare di rapporti con lo Stato - dicono i consiglieri dell'opposizione - Solinas lo faccia seriamente e solleciti, con urgenza, la costituzione di quel tavolo tecnico-politico dell'accordo Stato-Regione che si sarebbe dovuto insediare già entro il 6 gennaio scorso. Lì sta una parte delle soluzioni cercate: l'intesa è stata chiusa al ribasso e oggi più che mai abbiamo bisogno che vengano revisionati i termini".