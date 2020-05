A Pula dall'11 riaprono parrucchieri ed estetiste

Anche il Comune di Pula entra a pieno titolo nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus. La sindaca Carla Medau ha firmato l'ordinanza che regolerà le riaperture nel territorio comunale: dal lunedì 11, sempre che il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt rimanga uguale o inferiore a 0,5, potranno riaprire parrucchieri, estetiste, tatuatori ma anche negozi di abbigliamento, calzature, profumerie e gioiellerie potranno riaprire.

Nell'ordinanza ci sono chiaramente tutte le restrizioni da rispettare prima e dopo l'11 maggio. Divieto per alberghi, strutture ricettive e proprietari di casa di prestare alloggio o concedere in locazione le proprie strutture a chi non intende rispettare l'isolamento fiduciario. Permane il divieto di accesso alle spiagge tranne agli operatori che devono eseguire lavori di manutenzione. Aperti quasi tutti i parchi dalle 8 alle 20, con divieto di assembramento e di utilizzo dei giochi per bambini. Aperti cimitero ed ecocentro comunale, sempre rispettando il distanziamento tra le persone.

Consentita la vendita di cibo da asporto con chiusura alle 23 dei vari esercizi e riaperto il mercato settimanale scoperto del martedì. "Abbiamo voluto essere fiduciosi noi come amministratori, ma soprattutto dare fiducia ai tanti esercenti, certi di un loro comportamento responsabile - ha evidenziato la sindaca Carla Medau - Il nostro coraggio, unito alla consapevolezza che sia fondamentale osservare tutte le prescrizioni di sicurezza, lo stiamo mettendo a servizio dei nostri cittadini e dei nostri imprenditori".