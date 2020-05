Cade da un traliccio, operaio in gravi condizioni a Thiesi

Un operaio di 40 anni, Andrea Cicu, originario di Marrubiu, è caduto da un traliccio alto 15 metri a Thiesi, sul quale stava effettuando delle manutenzioni alla linea dell'alta tensione.

L'uomo, soccorso dal 118, si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata, a Sassari. Le sue condizioni sono gravi a causa di numerose fratture riportate in varie parti del corpo in seguito alla caduta.

Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Siligo e gli ispettori dello Spresal, che hanno sentito alcuni testimoni. Da una prima ricostruzione dell'incidente è emerso che l'operaio, al lavoro per la ditta Sitel, era regolarmente agganciato al traliccio tramite un'imbragatura che avrebbe dovuto garantirne la sicurezza. A cedere, spezzandosi, sarebbe stata proprio il braccetto del traliccio a cui era agganciata l'imbragatura.

L'attrezzatura di sicurezza di cui era dotato l'operaio è stata sequestrata e i carabinieri della Compagnia di Bonorva, insieme con gli ispettori dello Spresal, indagano per stabilire le cause esatte e le eventuali responsabilità dell'incidente.