Pronto il ddl salva-imprese da 100 mln

Cassa integrazione in deroga, salva-famiglie e aiuti alle categorie non considerate nel Cura Italia: le prime due misure sono approvate anche se si registrano una serie di difficoltà sull'attuazione, la terza fa parte del disegno di legge salva-imprese - che parte da una base di 100 mln - approvato dalla Giunta il 10 aprile e che arriverà in Consiglio regionale questa settimana. Su questa e su tutti gli altri provvedimenti economici per far fronte alla crisi legata al Covid 19 ha riferito in commissione Attività produttive l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino.

Il presidente della Regione Solinas ha già parlato di una legge alla quale si cerca di dare una cornice di ampio respiro, che dia una prospettiva di ripresa. Ma, ha chiarito, è necessario coordinare i suoi effetti con ciò che accade a livello nazionale ed europeo, così da venire incontro alle categorie escluse sinora come ad esempio badanti, colf e i lavoratori stagionali.

Sul fronte Cig in deroga, l'assessorato del Lavoro fa sapere che la Regione ha già lavorato su migliaia di domande: ad oggi ne sono state trasmesse all'Inps 1287, mentre sono 919 quelle ammesse. I soldi nei conti correnti dei beneficiari dovrebbero arrivare a partire da domani. Sinora l'Istituto ha disposto pagamenti per 126 domande che corrispondono a 277 beneficiari. Complessivamente sono 13mila le aziende che hanno fatto istanza di Cig in deroga, e 26mila la platea di interessati. Sulla questione è in corso una polemica tra governo e Regione.

Il Mise sostiene, dati Inps alla mano, che la Sardegna sia in coda alla classifica delle Regioni per numero di domande pagate. La Regione assicura che tutta la partita della Cig potrebbe chiudersi entro il 15 maggio. Sul salva-famiglie si attende una circolare degli assessorati della Sanità e del Bilancio che dovrebbe chiarire ai sindaci tutti i dubbi sull'erogazione degli 800 euro alle famiglie. Non è escluso che si ritorni in Aula per votare un'interpretazione autentica della legge.

FASOLINO, LIQUIDITA' A IMPRESE PER USCIRE DALLA CRISI - "Dare liquidità alle attività produttive per consentire loro di rialzarsi dopo questi mesi terribili". E' la chiave individuata dalla Giunta Solinas per venire incontro alle imprese che pagano l'emergenza economica legata al Covid-19. Ed è l'obiettivo dell'accordo Regione-Banca europea degli investimenti (Bei) già ratificato con una delibera dell'esecutivo e illustrato oggi in quinta commissione dall'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino.

L'intesa permetterà l'accesso al credito a tutte le imprese, anche a quelle considerate a rischio: ogni concessione sarà a tasso zero per i prestiti fino a 800mila euro. "Chi chiederà di più, fino a un massimo di 5 milioni di euro, potrà comunque avere condizioni favorevoli - ha precisato l'esponente della Giunta Solinas - i prestiti avranno 24 mesi di preammortamento e il capitale potrà essere restituito in 15 anni. Tutto questo grazie a un fondo di 200 milioni di euro finanziato da Regione e Bei in parti eguali".

Non è ancora pronto, invece, il disegno di legge - sempre a favore delle imprese - ma indirizzato a garantire la copertura di una serie di categorie non comprese nel Cura Italia, per esempio colf, badanti e stagionali, e a fornire incentivi alle aziende per le assunzioni. Questo ddl dovrebbe avere una copertura di circa cento milioni e sarà trasmesso al Consiglio nei prossimi giorni, comunque entro la settimana. La Regione sta ancora lavorando per renderlo compatibile con i provvedimenti nazionali: si vuole evitare, cioè, di mettere in campo misure uguali. Previsti nel ddl anche aiuti alle imprese fino a 7.500 euro in regime di de minimis.

Dalla Regione non arriverà, invece, nessuno stanziamento a fondo perduto, misura chiesta a gran voce dalle opposizioni in particolare per le microimprese e per le piccole attività artigianali e commerciali. Secondo Fasolino, infatti, prevedere un contributo a fondo perduto per le 113mila imprese isolane peserebbe sul bilancio della Regione per circa un miliardo di euro.