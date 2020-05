Quartu riapre mercato settimanale in via della Musica

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAG - Riprende dal 6 maggio in Via della Musica l'attività del mercato su area pubblica del Comune di Quartu Sant'Elena. Lo prevede un'ordinanza del Sindaco Stefano Delunas, che limitata l'attività ai soli esercenti che trattano prodotti alimentari.

Il mercato avrà una superficie complessiva di 2240 mq e potrà 'ospitare' un massimo di 800 clienti. Le postazioni di vendita saranno 55, con 2.5 metri di distanza tra l'una e l'altra.

Saranno disposte su un'unica fila, nel tratto compreso tra via Nenni e via Is Arenas.

L'area sarà completamente delimitata. In ciascun posteggio gli operatori dovranno prevenire la formazione di assembramenti, assicurando quindi il distanziamento sociale. È inoltre previsto che ogni operatore garantisca disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.

All'ingresso (intersezione con via Is Arenas) e all'uscita (intersezione con via Nenni) è prevista la presenza di addetti al controllo, alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti, così come in ognuna delle due uscite di sicurezza (intersezione con strada vicinale Causa Pia e intersezione con la strada comunale Molentargius). L'accesso sarà consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza, quali minori o persone non autosufficienti, potrà entrare un solo componente per nucleo familiare.

"Sono davvero contenta per questa nuova ripartenza, anche se in forma ridotta a soli 55 operatori del settore alimentare. Per quella al gran completo stimiamo sia sufficiente attendere due settimane in più - commenta l'Assessora alle Attività Produttive Francesca Asquer -. Sarà una sorta di rodaggio per capire eventuali limiti e come porre rimedio, ma sarà già questo un grande passo avanti, un altro piccolo segnale di ritorno alla vita per i tanti operatori rimasti fermi per 2 mesi "Si tratta di un primo passo importante per cercare di tornare alla normalità - sottolinea Marco Medda, presidente della Confesercenti Provinciale di Cagliari - seppur in un momento difficile sotto tutti i punti di vista, con un grande sforzo, anche da parte degli operatori, stiamo provando a riaccendere i motori del mercato su area pubblica più grande in Sardegna".

