Morto fotografo Nicola Porcu, ha raccontato storia di Nuoro

Nuoro piange la scomparsa di Nicola Porcu, appassionato fotografo e custode della memoria della città. Si è spento nella casa di riposo di viale Trieste a 89 anni Era il depositario di un archivio di immagini di Nuoro con oltre 50 anni di storia. "Come comunità siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Nicola - scrive su Facebook il primo cittadino di Nuoro Andrea Soddu - La nostra città oggi perde una delle sue memorie storiche, un grande uomo che nel corso della sua vita ha saputo raccontare Nuoro e i nuoresi attraverso fotografie e aneddoti preziosi. Una storia lunga oltre mezzo secolo raccontata con eleganza e discrezione. Ci mancherà la sua presenza gentile e mai banale - ha concluso il sindaco - Nicola ci lascia una preziosa eredità fatta di senso civico e impegno disinteressato, un inno d'amore per la nostra città".