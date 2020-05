Fasolino al Governo, fondo Regioni insufficiente va rivisto

"Il fondo di 1,5 miliardi di euro che lo Stato mette a disposizione delle Regioni per l'emergenza Covid va rivisto". E' la posizione della Regione Sardegna alla quale toccherebbero 150 milioni di euro. "Una cifra evidentemente insufficiente - fa notare l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino - soprattutto per le Regioni a Statuto speciale che, a differenza delle ordinarie, devono garantire anche servizi essenziali come la sanità e i trasporti".

La Sardegna, ricorda l'esponente della Giunta Solinas, "ha un bilancio fondato, per l'80%, sulle entrate erariali. Dalle nostre stime, vista la riduzione del gettito determinata dall'emergenza Covid-19, alle casse regionali mancheranno tra i 600 e i 700 milioni di euro. Un buco che mette a rischio anche i servizi essenziali garantiti dalla Regione". Da qui la richiesta allo Stato di rivedere la capienza del fondo. D'altra parte, ricorda Fasolino, "per l'emergenza sanitaria la Commissione Ue ha concesso all'Italia la possibilità di sforare di 80 miliardi, e di questi lo Stato non può riconoscerne alle Regioni solo 1,5".