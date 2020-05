Fase 2: a Nuoro riaprono cimiteri, parchi e giardini

Via libera da oggi a Nuoro alla riapertura del cimitero comunale, dei parchi e dei giardini pubblici, e dei distributori automatici h24. Ovunque con l'obbligo della mascherina e con una distanza dalle altre persone di almeno un metro. Lo ha disposto il sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Soddu con una nuova ordinanza che ha validità fino al 17 maggio.

Il cimitero aprirà con i consueti orari dal lunedì alla domenica. È consentita la sola visita alla tomba dei propri cari con possibilità di spostamenti all'interno dell'area legati esclusivamente al ricambio dell'acqua per i fiori e per lo smaltimento di rifiuti.

L'accesso a parchi e giardini, invece, è consentito dalle 8 alle 20, a condizione che non si creino assembramenti e che siano comunque rispettate le distanze di sicurezza di almeno un metro.

Riguardo ai distributori automatici vengono applicate le norme relative agli esercizi commerciali, ossia apertura dalle 8 alle 21, con ingressi contingentati per garantire una distanza di almeno due metri tra i clienti. I gestori devono affiggere all'interno dei locali una locandina che riporti gli accorgimenti igienico-sanitari da osservare per il contenimento del Covid-19, mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani e monitorare gli ambienti al fine di evitare assembramenti.