Coronavirus: attivo primo Usca in Sardegna su 32 previsti

E' Bari Sardo, comune costiero dell'Ogliastra, il primo centro su 32 individuati nell'Isola nel quale è partito il servizio dell'Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) previsto dal Governo per garantire interventi rapidi sul territorio per i casi sospetti o accertati di Covid-19. Lo ha anticipato oggi L'Unione Sarda.

I primi due operatori sanitari hanno preso servizio questa mattina alle 8 ma complessivamente saranno sette - quattro medici e tre infermieri - i componenti del team che da oggi è operativo sette giorni su sette dalle 8 alle 20. Gli operatori sanitari interverranno a domicilio subito dopo la segnalazione di casi sospetti da parte dei medici di base o dei pediatri di libera scelta e seguiranno anche pazienti positivi dimessi.

Attualmente il monitoraggio riguarda l'unico paziente attualmente positivo in Ogliastra, un uomo di Bari Sardo, e alcuni casi sospetti segnalati nei giorni scorsi da un medico di famiglia.

Nei giorni scorsi il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli si era lamentato di non avere avuto "alcuna comunicazione ufficiale dell'avvio del servizio dalle competenti autorità".