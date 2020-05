Cagliari, arte online con video e visite guidate

Un'altra settimana di appuntamenti online con l'arte. L'assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, i Musei Civici e Beni Culturali hanno allestito un calendario di appuntamenti dal 4 al 10 maggio su siti e pagine Facebook. E 'la quinta settimana di programmazione virtuale del progetto #Restiamoacasa.

Dopo il focus di approfondimento di lunedì 4 sulla figura di Giuseppe Biasi e il video proposto il 5 alle 12 per la rubrica "Labor_ando….Labor_ando, alle 18 visita virtuale guidata, firmata dai Musei civici, tra katane e avori giapponesi custoditi nel Museo d'Arte Siamese Stefano Cardu. Il 9 invece alle 18, "Virtual Tour in 3D" sul tema "Le porcellane siamesi".

Altro appuntamento il 6 alle 12 con un video proposto dalle guide turistiche dei Beni culturali che racconta "Il carcere di Sant'Efisio". Alle 18, questa volta i Musei civici, offrono un video sulle opere di "Pio Semeghini nella Collezione Ingrao", mentre il 7 alle 12 "Fotoquiz" e alle 16 il video "L'Arte spiegata ai bambini. Arte in Biblioteca".

L'8 alle 12 tornano le guide turistiche con un video dedicato alla riproduzione degli antichi giochi dei romani. Chiude la serata alle 19 per i Musei Civici, l'intervista in diretta di uno storico dell'arte. Il 10 alle 12 la rubrica "Caccia all'autore" e, sempre alle 12, "In cucina con Tigellio", un video tutorial dei Beni culturali incui sinparlerà della ricetta "Panis et moretum".