Polizia: cambi tra dirigenti in Questura a Cagliari

Cambi di dirigenti in Questura a Cagliari. Il vice questore aggiunto Luis Manca, 39 anni, lascia l'incarico di capo di gabinetto e portavoce della Questura di Oristano per andare a comandare il Commissariato di Iglesias, che dipende dalla Questura del capoluogo sardo. Prende il posto del vice questore aggiunto Giampiero Putzu, 49 anni, che diventerà vice dirigente della Digos a Cagliari. La dottoressa Barbara Vacca lascia la Digos per andare a ricoprire l'incarico di vice dirigente della Squadra Mobile.