In auto con 4 chili di marijuana, due arresti ad Alghero

Giravano in auto per Alghero con 4 CHILI di marijuana nel portabagagli. Due algheresi di 57 e 62 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Alghero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati fermati per un normale controllo dai militari del Nucleo operativo e radiomobile, che riconosciuti i due uomini come persone con diversi precedenti di polizia, hanno approfondito le verifiche sull'auto. Nel bagagliaio hanno trovato I 4 kg di marijuana custoditi in sacchetti di plastica. La perquisizione nelle abitazioni dei due uomini ha permesso ai carabinieri di trovare altri 517 grammi di marijuana e 600 grammi di hashish.