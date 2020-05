Riapre isola Caprera ma parchi chiusi a La Maddalena

Sì alle auto in tutto il territorio comunale, compresa l'isola di Caprera, e all'attività motoria all'aperto, ma ancora divieto di accesso ai parchi cittadini. Lo stabilisce l'ultima ordinanza firmata dal sindaco di La Maddalena, Luca Montella. Il provvedimento assunto alla luce delle prescrizioni fissate dall'ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, annulla il divieto del transito veicolare su tutto il territorio comunale, e conferma anche nell'arcipelago gli spostamenti consentiti dalla legge con autocertificazione, prevedendo il tragitto più breve per raggiungere la propria destinazione.

Montella si uniforma al via libera per runner e altri sportivi, ma reitera fino al 17 maggio la chiusura del parco giochi di via Padule, dei giardini pubblici di via Principe Amedeo, del parco giochi di Moneta e di quelli di Caprera. Confermata anche la sospensione del mercatino settimanale di piazza Umberto. Il sindaco ricorda che è obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale. "Entriamo nella fase più difficile - dichiara - sbagliare ora significa ricominciare da capo, dipende solo da noi".