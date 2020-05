Fase 2: Cagliari riparte, in fila nei bar per il take away

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAG - Anche Cagliari riparte da cappuccino e cornetto. La differenza con i giorni più bui della quarantena è proprio la riapertura dei bar, ma solo in versione take away: da questa mattina tutti in fila per una colazione da vecchi tempi. Non tutte le caffetterie e pasticcerie, però, hanno riaperto: molti titolari sono ancora alle prese con i re-allestimenti delle attività.

Il traffico in città è sicuramente aumentato.

Ed è ripresa da oggi anche l'attività dei servizi di parcheggio a pagamento. Le auto che circolano - spiegano gli addetti ai lavori - non sono numerose come nel periodo pre-Covid ma si registra una crescita considerevole. La prova del nove è rappresentata dal fatto che in centro, soprattutto a San Benedetto nelle strade accanto al mercato, è di nuovo molto difficile trovare un posto libero. Aumentati da oggi anche i passeggeri sui pullman e alle fermate. Da questa mattina sono riaperti anche i parchi e i giardini cittadini, riscoperti dai cagliaritani dopo quasi due mesi di cancelli chiusi.

Riprese le attività sportive, ma al Poetto non c'è stato affollamento: qualche runner e ciclista sulle piste a loro riservate e sono riapparsi i primi surf e moto d'acqua. (ANSA).