Coronavirus: concorso letterario studenti Bitti su quarantena

Che cosa farò quando potrò uscire liberamente? E' il tema di un concorso letterario per ragazzi delle scuole medie ed elementari bandito dal Comune di Bitti: i primi dovranno svolgere un tema, i bambini delle elementari invece un disegno.

'Aria di libertà - Io resto a casa ma libero l'immaginazione' sarà il titolo degli elaborati che dovranno essere inviati a partire dal 18 maggio ed entro il 10 giugno, dai partecipanti di un'età compresa tra i 6 e i 14 anni. Per entrambe le sezioni del concorso sono previsti tre premi: buono libri e cartolibreria del valore di 100 euro per il primo premio; buono libri e cartolibreria del valore di 80 euro per il secondo; buono libri e cartolibreria del valore di 50 euro per il terzo. Oltre al tema o al disegno svolto, i ragazzi dovranno consegnare il modulo di partecipazione compilato e firmato dal genitore.

Gli elaborati dovranno essere titolati ma anonimi. La composizione della giuria sarà comunicata all'inizio della cerimonia di premiazione, che si terrà nel territorio del Comune di Bitti appena possibile.I file degli elaborati potranno essere inviati all'indirizzo bibliobitti@tiscali.it oppure consegnati a mano dopo il 18 maggio presso la Biblioteca. comunale.