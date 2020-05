In piazza nonostante divieti, presidio organizzato a Cagliari

E' piazza Costituzione il luogo di Cagliari scelto per la manifestazione organizzata su alcuni gruppi Telegram e Facebook per domani 4 maggio, a partire dalle 9:30. Un'iniziativa - che peraltro contrasta con le attuali misure per il contenimento del Covid-19 - denunciata dalle Sardine. Sulle chat si ipotizza anche la possibilità di svolgere un presidio anche a Olbia, ma attualmente non vi è la conferma che ci possa essere più di una piazza, che in genere viene sempre definita "pacifica" e senza bandiere di partito. L'evento di Cagliari è invece stato confermato su Fb.

Gli organizzatori, secondo quanto scrivono sul social network, ritengono "la situazione non più sopportabile. Siamo stretti in una morsa politica che continua a pretendere da Noi sacrifici mentre loro, continuano a rimpinzarsi le loro tasche - si legge - È giunto il momento di dire 'BASTA' a tutto questo e trovarci nuovamente Uniti in Piazza per riprenderci i nostri diritti...".