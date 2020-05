Cgil contro ok aperture market Sardegna la domenica

La Cgil critica sull'ordinanza della Regione Sardegna sulla Fase 2. In particolare Filcams, la categoria che rappresenta i lavoratori di commercio, turismo e servizi, esprime contrarietà "sul nuovo via libera alle aperture domenicali e nei festivi". Secondo la segretaria regionale Nella Milazzo "deve essere chiaro, prima di tutto, che la possibilità di spostarsi da casa per fare la spesa è finalizzata all'acquisto di beni indispensabili, non certo un'occasione di svago, ecco perché non ha alcun senso riaprire la domenica".

Da sempre Filcams Cgil porta avanti una battaglia per garantire il riposo almeno la domenica ai tanti lavoratori del settore, "a maggior ragione nell'emergenza e in vista della fase 2, per la quale il decreto del Governo non ha affatto previsto variazioni". Adesso, "il rischio rischio è che i cittadini cedano alla tentazione di considerare i supermercati come una meta per giustificare ulteriormente le loro uscite".

Da qui l'appello alla Regione: "Riveda la scelta fatta ieri, nel rispetto dei lavoratrici che in questi ultimi due mesi hanno garantito la loro attività, ripristini le chiusure domenicali e nei festivi, ne trarrà beneficio la salute di tutti"