Boccia, monito a Sardegna, ordinanza va rivista

"Tutte le altre ordinanze che ci sono state trasmesse sono coerenti con il dpcm. Ringrazio gli altri presidenti di regione per essersi raccordati e coordinati.

Poi ci sono alcuni dettagli di alcune ordinanze che andranno riviste. Penso a quella della regione autonoma della Sardegna che da ai sindaci strumenti per verificare se le funzioni religiose possono essere esercitate. Non funziona così". L'ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ospite di Sky tg24.

REGIONE, NESSUN POTERE A SINDACI SU MESSE - "L'ordinanza della Sardegna sulla fase 2 non dà il potere ai sindaci di verificare se le funzioni religiose possano essere esercitate". Lo precisa la Regione Sardegna rispetto alle dichiarazioni del ministro degli Affari regionali Francesco Bocciari a Sky Tg24. L'articolo dell'ordinanza, pur confermando il divieto di celebrazioni previsto dal Dpcm, usando la differenza giuridica delle funzioni religiose, consente lo svolgimento della messa ordinaria in tutta l'isola, con le precauzioni previste dai protocolli di sicurezza. La Regione precisa inoltre che non si fa mai riferimento ai sindaci. Anzi, "il documento adottato nella serata di ieri non contiene nessuna disposizione di delega ai sindaci" in questa materia. Piuttosto, "il testo della nuova ordinanza è armonico e coerente con le disposizioni del Dpcm, pur nelle differenziazioni adottate, tenendo conto delle specificità della nostra regione e delle potestà connesse all'autonomia speciale".