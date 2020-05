Campeggio in spiaggia a Cagliari, due multati

(ANSA) - CAGLIARI, 02 MAG - Avevano piazzato una tenda nella grotta della spiaggetta di San'Elia a Cagliari ma sono stati scoperti. Due campeggiatori abusivi sono stati multati per aver violato nel norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. I due, incuranti delle disposizioni, avevano installato la tenda nella baia sotto la Torre del Prezzemolo ma gli uomini della Guardia costiera a bordo del battello pneumatico veloce Gc A67, impegnati nei controlli, li hanno visti. Hanno subito segnalato la scoperta alla Questura che ha inviato sul posto due pattuglie della squadra volante, mentre i militari della Capitaneria di Porto presidiavano la zona, evitando che i campeggiatori abusivi si allontanassero. Per i due è scattata la multa. (ANSA).