Spazio dedicato all'arte in una piattaforma virtuale

"Appunti di Arte Condivisa" in tempo di Coronavirus. E' il nuovo spazio virtuale dedicato all'arte aperto dalla Fondazione di Sardegna. Una raccolta di video frutto di sensibilità e linguaggi differenti. Dialoghi con gli artisti, recensioni di opere o di un catalogo d'arte, racconti e impressioni su mostre o visite a un museo. La pluralità di contributi raccolti costituirà il sommario di "Appunti d'Arte Condivisa" in tempo di quarantena: un compendio non lineare di interventi suggeriti da un'esperienza che accomuna tutti.

La piattaforma virtuale coinvolge curatori, storici dell'arte e operatori culturali attivi su tutto il territorio regionale: Giuliana Altea, Sonia Borsato, Antonella Camarda, Simona Campus, Efiso Carbone, Baingio Cuccu, Micaela Deiana, Marco Delogu, Maria Paola Dettori, Emanuela Falqui, Luigi Fassi, Ivo Serafino Fenu, Pamela Ladogana, Salvatore Ligios, Emanuela Manca, Davide Mariani, Paola Mura e Maria Paola Zedda.

Hanno accolto l'invito della Fondazione a produrre, da casa, brevi video visibili sia sul sito istituzionale ars.fondazionedisardegna.it sia nei canali Facebook e Instagram di ARS / Arte condivisa in Sardegna.