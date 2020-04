Tempo instabile in Sardegna per il ponte del primo maggio

Ponte del primo maggio con il rischio di piogge e tempo instabile sulla Sardegna. E' quanto preannunciano gli esperti, scrutando i modelli che vengono quotidianamente sfornati dai satelliti meteo. Per i prossimi giorni, quindi, dobbiamo aspettarci un alternarsi tra rovesci e schiarite sull'Isola.

"I modelli in quota - spiega Alessandro Gallo, meteorologo di Meteonetwork Sardegna - hanno confermato l'ipotesi del tempo instabile per la chiusura del mese di aprile e i primi giorni di maggio. Il vortice di origine canadese tende a distribuirsi in tre fasi. Le prime due, con aria umida atlantica, sono rimaste attive in questa prima parte della settimana sulla nostra regione e ci resteranno ancora qualche giorno, causando un tempo instabile e sviluppi di nubi convettive ben organizzate, seppure con scarsa attività. Localmente abbiamo già avuto brevi rovesci di pioggia o anche brevi temporali pomeridiani, in particolare sui rilievi centrali e sulle coste, ma tutto sommato di scarsa entità. Sino al primo maggio continuerà così".

I rovesci a macchia di leopardo potrebbero sparire dopo la festa del lavoro, ma il tempo sulla Sardegna resterà instabile.

"Nel fine settimana - prosegue l'esperto - il terzo impulso di aria umida sarà scalciato dall'ingresso dell'anticiclone subtropicale. Avremo nuvolosità parziale che si alternerà a schiarite in un contesto termico in rialzo, in particolare sul basso Campidano di Cagliari e sunll'Ogliastra con valori intorno ai 26/28 gradi di massima. La ventilazione si disporrà da ovest con leggera alternanza da ovest-sudovest/ovest-nordovest, moderata sulle coste e con rinforzi nel pomeriggio nell'entroterra sardo. La tendenza del vento sarà poi quella di disposrsi da nord-nordovest con intensità moderata per la giornata di domenica 3 durante le ore pomeridiane".