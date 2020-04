Riformatori, modifica codice appalti per la Fase 2

In Sardegna la ripartenza deve passare per la riattivazione delle opere pubbliche, anche con forti iniezioni di liquidità, ma questo può avvenire solo superando l'attuale codice degli appalti. La proposta è contenuta in una mozione che il gruppo dei Riformatori ha appena depositato in Consiglio regionale. "Le norme sugli appalti rappresentano il freno maggiore all'utilizzo di ingenti risorse pubbliche - ha spiegato Michele Cossa durante una videoconferenza - un problema sistemico intollerabile rispetto alla fase che stiamo vivendo, considerato che il tempo medio per la realizzazione di un'opera varia dai tre anni per quelle di valore più esiguo (fino a 100mila euro), agli oltre 14 per quelle più importanti". Due gli indirizzi da seguire: allineare la legislazione italiana a quella comunitaria e di altri Stati membri come Francia e Germania; spostare i controlli alla fase successiva all'assegnazione dell'appalto, prevedendo pene certe e tempestive per chi non rispetta le regole. Da qui le richieste contenute nella mozione che impegna il presidente della Regione a elaborare una proposta da presentare in Conferenza delle Regioni e al Governo per il recepimento nell'ordinamento italiano delle tre direttive europee del 2014 che si occupano della materia e attuate in modo "distorto" dall'Italia, per l'abrogazione del codice degli appalti, e per l'adeguamento della normativa regionale. "I tempi lunghi a cui le opere sono sottoposte determina un impatto pesantissimo sull'economia - ha sottolineato il capogruppo Aldo Salaris - nessuna politica Keynesiana può produrre risultati con una normativa del genere".