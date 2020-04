Nasce piattaforma intelligente Crs4 per la Fase 2

Il CRS4, il Centro di ricerca del Parco tecnologico della Sardegna, con sede a Pula, mette a disposizione la piattaforma intelligente "Smart Operation Brain" per la gestione sanitaria e sociale della fase 2 in Piemonte, attraverso il progetto di ricerca "Uniti si riparte". La piattaforma centralizza le informazioni provenienti dalle diverse fonti del territorio, permettendo di avere una visione della situazione dell'intera nazione e di focalizzare le informazioni sulle singole regioni o province facendo scattare in questa maniera eventuali lockdown di zona, in base alla fascia di rischio. La piattaforma fornisce, in tempo reale, informazioni quali le analisi dei potenziali positivi, oppure evidenzia i "cluster di rischio" e fa analisi sullo storico dei dati in possesso. Può gestire i dati sui positivi covid19, distinti per ospedalizzati, in terapia intensiva, in quarantena a casa; il numero soggetti in quarantena per contatto con positivo; quelli in quarantena per spostamento da altre zone d'Italia; il numero dei deceduti e dei guariti. Inoltre, con la georeferenziazione degli ospedali è possibile avere sotto controllo il numero dei pazienti malati, quelli in terapia intensiva, il numero dei tamponi (positivi e negativi), il numero dei posti liberi, dei malati nei diversi reparti, nonché informazioni più generiche sull'inventario dei dispositivi disponibili (tamponi, respiratori, DPI, ecc.) e sul personale ospedaliero (turni, specializzazione, ecc.). Così come può aiutare a gestire i mezzi di soccorso (localizzazione, personale, ecc.) e individuare dove si trovano le postazioni di controllo di quanti si occupano della sicurezza dei cittadini (squadre di soccorso, ecc.). "Ci è stato chiesto di mettere a disposizione del progetto la nostra piattaforma adattandola all'emergenza in corso - dice Lidia Leoni direttrice del settore Partnership strategiche del CRS4 - Un sistema software in grado di visualizzare con grafici e per immagini, informazioni provenienti da fonti diverse come dati sanitari, governativi, economici, provenienti dai cittadini, da sensori IoT e da Internet, per gestire l'avvio della fase2 ". La piattaforma è stata anche studiata per poter essere associata ad un'intelligenza artificiale.