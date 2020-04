Mit, proroga al 17/5 misure limitative Sardegna

La Sardegna resta ancora blindata sino al 17 maggio. Lo prevede il nuovo decreto congiunto Mit-Ministero della Salute che proroga appunto sino a a domenica 17 maggio l'efficacia di tutte le misure limitative, relative alla Regioni Sardegna e Sicilia, adottate in precedenza per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid19. Nell'isola, dunque, dei tre aeroporti resterà operativo soltanto quello di Cagliari-Elmas.