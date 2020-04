Incendi: primi 2 elicotteri schierati in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 APR - Dall'1 maggio inizia lo schieramento dei primi due elicotteri in Sardegna, in vista della campagna antincendi 2020 da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale: i due mezzi, che saranno dislocati nelle basi operative di Marganai e Fenosu, fanno parte della flotta regionale di 12 elicotteri, il cui schieramento sarà completato entro l'1 luglio: sono equipaggiati per il trasporto di personale e, tramite benna, di 900 litri di liquido estinguente.

Dal 15 maggio, altri due mezzi della stessa tipologia saranno schierati a Pula e San Cosimo, il 22 maggio sarà operativo l'elicottero della base Limbara, mentre il 15 giugno saranno pienamente a regime le altre sei basi. Infine, dal 1 luglio, il Super Puma sarà di stanza all'aeroporto di Fenosu. Quest'ultimo elicottero è un biturbina capace di trasportare fino a 15 operatori antincendi e 4000 litri di liquido estinguente.

"Le attività antincendio boschivo nelle strutture operative saranno svolte - fa sapere il Corpo Forestale - nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari e delle misure di sicurezza imposti dall'emergenza epidemiologica in atto che vede impegnati, alla data del 29 aprile, 820 forestali che hanno effettuato 38.215 controlli". (ANSA).