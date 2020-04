A Stintino cimiteri aperti 4 maggio, ingressi contingentati

In attesa di stabilire una volta per tutte chi possa essere ricompreso nella categoria dei congiunti indicata dal premier Conte nell'ultima conferenza stampa, arrivano le ordinanze comunali che ripristinano da subito in diverse parti d'Italia la possibilità di andare a visitare i propri cari estinti. I sindaci riaprono i cimiteri e si organizzano per paura che, a causa della nostalgia o dell'effettiva carenza di alternative, le passeggiate al camposanto si trasformino in incontrollati assembramenti all'ombra dei cipressi.

Tra le città in cui già da lunedì 4 maggio ci si potrà recare in cimitero c'è Stintino, borgo turistico in provincia di Sassari, estrema propaggine occidentale della costa settentrionale della Sardegna. Il sindaco Antonio Diana ha firmato un'ordinanza con cui dispone l'apertura dei cancelli, ma con prescrizioni rigide e singolari. Comprensibili gli ingressi contingentati durante l'intera settimana: dal lunedì alla domenica non potranno entrare più di quattro persone alla volta nell'area nuova e altrettante nell'area vecchia. Prevedibile l'obbligo di mascherine e guanti e l'ordine di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ma la prudenza della fase 2 del presidente del consiglio dei ministri è niente rispetto al rigore imposto all'interno del cimitero di Stintino dal sindaco Diana: si potrà visitare solo la tomba dei propri cari, senza possibilità di spostamenti dentro l'area del camposanto. La visita non potrà durare più di mezz'ora, ma considerato che ognuno potrà fermarsi davanti a una sola tomba dovrebbe essere sufficiente. A fine giornata gli operai comunali sanificheranno l'intero cimitero. La prudenza, a Stintino, non è mai troppa.