Primo ospite positivo torna in casa riposo Bitti

E' guarito dal Covid-19 ed è tornato alla casa di riposo di Bitti, dall'ospedale San Francesco di Nuoro dove era ricoverato dal 18 marzo, il primo anziano positivo al coronavirus nella struttura di assistenza del paese diventata un vero e proprio reparto Covid. Una notizia incoraggiante per la casa di riposo, dove 18 dei 21 ospiti erano stati contagiati dal virus, insieme a diversi operatori sanitari. Tre degli anziani positivi erano morti, 11 si sono negativizzati e quattro sono ancora positivi ma sono ricoverati all'ospedale di Nuoro, con una situazione stazionaria. "La notizia di rivedere in struttura il primo ospite che era stato male ci incoraggia - ha detto all'ANSA il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini - sappiamo però che non dobbiamo abbassare la guardia perché il percorso è ancora lungo". Nel frattempo si sono negativizzati anche tutti gli operatori sanitari della casa di riposo che sono tornati al lavoro.