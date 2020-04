Dito bloccato in anello acciaio, vigili fuoco in P. Soccorso

Aveva una delle dita della mano incastrata in un anello d'acciaio che non riusciva più a sfilare. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la mano di un ragazzo di 14 anni trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu. L'episodio è avvenuto poco prima delle 22.

Dal pronto soccorso hanno chiamato il 115 e sul posto è subito arrivata una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale. I vigili, dopo aver indossato tutte le protezioni previste per il contrasto alla diffusione del coronavirus, sono entrati in pronto soccorso e con una particolare attrezzatura hanno tagliato l'anello, liberando il ragazzino.