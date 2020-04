Tutti negativi i tamponi in casa riposo Nuoro

Sospiro di sollievo nella casa di riposo di via Trieste a Nuoro: i tamponi effettuati sui 24 anziani ospiti sono risultati negativi, così come tutti i test sul personale. L'ufficialità della notizia è arrivata ieri a tarda sera. L'allarme era scattato all'inzio della settimana scorsa con alcuni episodi febbrili di tre anziani e aveva portato i dirigenti della Cooperativa Progetto Uomo, che gestiscono la struttura di proprietà del Comune, a rivolgersi alla Assl di Nuoro per poter effettuare tamponi a tappeto.

L'esito è stato fortunatamente felice, non solo per gli anziani e per i dirigenti della Coop, che già dal 5 marzo avevano vietato l'ingresso di visite esterne alla struttura, ma anche per tutta la città.