Su Facebook arriva Cullin in 'Angioletto Biddi'e Proccu'

(ANSA) - CAGLIARI, 27 APR - Jacopo Cullin veste i panni di uno dei suoi personaggi più amati, Angioletto Biddi'e Proccu, per una diretta Facebook. L'attore e regista cagliaritano si esibirà sulla sua pagina giovedì 30 aprile alle 18 affiancato virtualmente da Gabriele Cossu, collaudata spalla che proprio insieme a lui avrebbe dovuto calcare i palcoscenici isolani.

Angioletto Biddi'e Proccu è uno dei personaggi di "È inutile a dire!", il nuovo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Cullin, atteso per il tour tra Sassari (24 aprile al Teatro Verdi), Nuoro (il giorno dopo all' Eliseo) e Cagliari (il 30 aprile, 1 e 2 maggio all'Auditorium del Conservatorio). Tutto slitta a data da definire a causa dell' emergenza Covid-19, i biglietti acquistati rimangono validi per i prossimi appuntamenti.

"È il mio modo di ringraziare il mio pubblico, promettendogli che torneremo presto a Teatro - spiega Cullin - tra tutte le emozioni, la felicità è quella che preferisco provare a regalare, ed è per questo motivo che insieme a Gabriele Cossu ho deciso di fare una diretta Facebook nella quale interpreterò Angioletto Biddi'e Proccu. Sarà qualcosa di unico, improvviseremo un pò e ci godremo insieme quegli istanti. Ho scelto il 30 aprile perché sarebbe stata la prima delle tre date a Cagliari: un modo per ricordare al pubblico che gli spettacoli non sono annullati, ma solo rinviati, e per goderci insieme qualche minuto di spensieratezza in questo periodo di quarantena". (ANSA).