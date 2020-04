Nursing Up, più soldi agli infermieri in prima linea

Sono "insufficienti" le risorse per l'indennità regionale Covid destinate al personale impegnato nell'emergenza coronavirus. Lo sostiene il sindacato degli infermieri Nursing up che chiede alla Regione un incremento, attraverso fondi dell'assessorato alla Sanità, delle indennità speciali da riconoscere al personale in servizio, "per garantire un adeguato riconoscimento economico ai professionisti". Inoltre il sindacato chiede di ampliare la platea dei sanitari interessati dal provvedimento" riconoscendo importi dai 100 ai 50 euro giornalieri a seconda dell'esposizione al rischio del professionista" e in aggiunta "un indennizzo di euro 2000 a tutti quei sanitari che hanno contratto il virus durante lo svolgimento del servizio". Anche visto che in altre parti d'Italia "analoghe istituzioni hanno previsto premi con importi medi di 1000 euro netti ai professionisti in campo a tutela della salute dei cittadini". Il Nursing Up considera, infatti, "insufficiente e irricevibile sia l'entità esigua delle risorse messe in campo, sia la ripartizione delle risorse presenti nel 'Ipotesi di ripartizione indennità Covid' e ritiene che la Regione "debba prendere atto che il personale sanitario in servizio presso le Aziende Sanitarie della Sardegna è risultato uno dei più colpiti in Italia dall'infezione dovuta allo svolgimento del servizio". Il sindacato inoltre ricorda alla Regione "il disagio creato a numerosi professionisti infermieri trasferiti, con urgenza, in Reparti Intensivi e Infettivi senza una adeguata formazione e affiancamento e che con spirito di abnegazione e nel silenzio hanno affrontato, a rischio della propria incolumità, il nuovo incarico assegnato con risultati proficui". Infine osserva che "in numerosi casi i professionisti in servizio presso i reparti no Covid si sono trovati a lavorare con scarsità di dispositivi di protezione individuale con pazienti cosiddetti 'grigi' o sospetti Covid+ o con positivi asintomatici".