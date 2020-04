Medico di base positivo a Cabras, screening su pazienti

Il Dipartimento di prevenzione della Assl ha avviato lo screening sui pazienti venuti in contatto con il medico di base operativo nell'ambulatorio di Cabras, risultato positivo al cortonavirus. Il medico ha circa 1500 pazienti, ma non tutti hanno avuto con lui contattai nell'ultimo periodo. Il Dipartimento ha contattato il sanitario chiedendo l'elenco dei pazienti e di conseguenza si è attivato per tracciare una mappa completa di tutti quelli che sono entrati nell'ambulatorio e potrebbero aver contratto il virus.

Il medico, comunque, come sottolineato dal sindaco Andrea Abis, ha operato in sicurezza, indossando i dispositivi di protezione individuale e contingentando gli ingressi in ambulatorio. Non è ancora possibile avere il numero preciso dei pazienti sottoposti allo screening. A Cabras, complessivamente, sono sessanta le persone in quarantena, molte di questo non hanno ancora fatto il tampone. Per questa ragione il primo cittadino ha chiesto all'Ats "la mappatura sierologica di tutte le quarantene attivate in paese".