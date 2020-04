Artisti per Emergency, 3 giorni di musica da casa

Musica - da eseguire a distanza - e solidarietà in tempo di Coronavirus. Artisti, band e cover-band note e meno note, in una varietà di stili e generi, aprono virtualmente le loro case per la tre giorni - dal 28 al 30 aprile - a ritmo di rock e dintorni o canzone d' autore, in favore di Emergency. L'associazione sta portando avanti una serie di attività in risposta all'emergenza Covid-19. Numerosi gli appuntamenti organizzati dal gruppo volontari Emergency Cagliari con "C'è musica in casa. 100 Palchi aperti per Emergency".

L'iniziativa solidale chiama a raccolta numerosi artisti che si esibiranno in diretta streaming sulle pagine Facebook, Instagram e Youtube del gruppo di Cagliari. In risposta all'epidemia, la Ong ha attivato numerosi progetti, mettendo a disposizione delle autorità sanitarie le competenze maturate anche durante l'epidemia dell'ebola in Sierra Leone nel 2014 e 2015.

Attualmente Emergency è presente a Bergamo, dove ha supportato la progettazione dell'ospedale da campo in Fiera nella corretta predisposizione dei flussi ospedalieri e, oggi, gestisce la terapia intensiva con uno staff di 34 operatori tra medici, infermieri, fisioterapisti, oss, logisti e tecnici di laboratorio. Sta offrendo anche un servizio di monitoraggio e gestione anti-contagio nei centri per senza fissa dimora, per minori stranieri non accompagnati ed ex Sprar.