Coronavirus: aiuti imprese,Fasolino in commissione mercoledì

Settimana decisiva sul fronte degli aiuti alle imprese sarde nel quadro dell'emergenza economica legata al Covid-19. Si va verso la condivisione del disegno di legge della Giunta approvato il 10 aprile: mercoledì 29 aprile alle 15, infatti, l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino riferirà in commissione Attività produttive sulle azioni della Regione destinate a tutti ai singoli comparti.

La seduta, presieduta da Piero Maieli (Psd'Az), sarà preceduta da un vertice di maggioranza in programma alle 11 e convocato dal governatore presidente Christian Solinas per illustrare ai consiglieri del centrodestra i contenuti della misura economica da circa duecento milioni di euro.

In particolare, il presidente spiegherà i termini dell'accordo che la Regione si appresta a chiudere con la Banca europea degli investimenti (Bei) e che consentirà alle imprese di accedere a prestiti bancari più consistenti di quelli garantiti dallo Stato, e a condizioni molto vantaggiose, come la sospensione delle segnalazioni alla centrale rischi, la possibilità di restituire in quindici anni e di non versare un centesimo per i primi due. L'intesa con la Bei - ha già anticipato Solinas - sarà portata all'attenzione della Giunta domani, martedì 28 aprile.

Sul fronte strettamente sanitario, sempre mercoledì 29 è in programma una nuova seduta della commissione Sanità presieduta da Domenico Gallus (Udc-Cambiamo) per un ampio confronto sulla situazione del Covid-19 in Sardegna. Saranno sentiti l'assessore Mario Nieddu, il commissario dell'Ats Giorgio Steri, il direttore generale dell'Aou di Cagliari Giorgio Sorrentino, il commissario straordinario del Brotzu Paolo Cannas e il direttore generale della Protezione civile Pasquale Belloi. Oggi, intanto, il governatore Solinas interverrà alle 18.30 nel consueto punto stampa in videoconferenza con i giornalisti. C'è attesa per eventuali misure aggiuntive della Regione rispetto all'ultimo Dpcm.