Centri d'arte e musei civici cagliaritani, proposte social

Filmati, laboratori, giochi e visite. Questo ed altro, tutto virtuale. L'arte non si ferma in tempo di quarantena per tutti. L'assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari promuove una serie di iniziative social che coinvolgono i centri d'arte Il Ghetto, Castello di San Michele, Musei Civici e Beni Culturali. Sono in calendario una serie di attività diversificate per tutte le fasce d' età. Due filmati raccontano la storia del Ghetto e del Castello di San Michele con due visite guidate virtuali sui siti di riferimento e sui canali social. Con l'hashtag #iogiocoacsa si potranno poi seguire i laboratori didattici.

All'interno del progetto #restiamoaoacasa i Musei Civici e Beni Culturali promuovono invece, per la quarta settimana, una serie di attività sulla piattaforma Facebook. Martedì e sabato alle 18 dalla pagina della Galleria Comunale si trasmetterà in diretta il Virtual Tour. Seguono le rubriche "Riscoprendo il Novecento sardo. Costantino Nivola" (lunedì), "A tu x tu con l'opera. Case alpestri in grigio di Fortunato Depero" (mercoledì), "L'Arte spiegata ai bambini. Arte in Biblioteca" (giovedì) e "Caccia all'autore"(domenica).

Quanto ai Beni Culturali, via a laboratori e approfondimenti: martedì e venerdì "Labor_ando…Labor_ando", mercoledì la rubrica "Visitando dal Divano. La Torre dell'Elefante", giovedì il Fotoquiz e domenica tutti in cucina a sperimentare una ricetta romana con il video "In cucina con Tigellio".